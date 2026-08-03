Покраска телебашни в Нижнем Новгороде продлится с 3 августа до 30 сентября

Покраску телебашни проведет специализированная подрядная организация с применением технологии промышленного альпинизма. Несмотря на соблюдение всех профилактических мер, направленных на предотвращение разлета частиц краски, полностью его исключить нельзя. В особенности, при сильных порывах ветра красящие частицы могут разлетаться в радиусе до 500 метров от телебашни. Для минимизации возможного ущерба пешеходам и автомобилистам рекомендуется ограничить передвижение и парковку вблизи телецентра на улицах Белинского, Костина, Пушкина, Тимирязева, Крупской, Кулибина, Студеная, Новая, Короленко, а также на территории Средного рынка.