Покраска телебашни в Нижнем Новгороде продлится с 3 августа до 30 сентября

Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» проведет плановую покраску телебашни на улице Белинского, 9а в период с 3 августа по 30 сентября. Из-за неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть продлены.
Покраску телебашни проведет специализированная подрядная организация с применением технологии промышленного альпинизма. Несмотря на соблюдение всех профилактических мер, направленных на предотвращение разлета частиц краски, полностью его исключить нельзя. В особенности, при сильных порывах ветра красящие частицы могут разлетаться в радиусе до 500 метров от телебашни. Для минимизации возможного ущерба пешеходам и автомобилистам рекомендуется ограничить передвижение и парковку вблизи телецентра на улицах Белинского, Костина, Пушкина, Тимирязева, Крупской, Кулибина, Студеная, Новая, Короленко, а также на территории Средного рынка.
Во время проведения работ возможны кратковременные отключения эфирного телерадиовещания. 5, 6 7, 10, 11, 12 и 13 августа в период с 12:00 до 17:00 ожидаются отключения трансляции первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналогового телеканала «Суббота» и FM-радиостанций. Также 8, 9, 15 и 16 августа с 08:00 до 17:00 возможны перерывы вещания FM-радиостанций.
Покраска телебашни проводится с определенной периодичностью в соответствии с правилами технической эксплуатации антенно-мачтовых сооружений (АМС) и является одной из основных мер защиты металлоконструкции от коррозионного разрушения.
Подробную информацию об эфирном телерадиовещании, в том числе, график возможных отключений трансляции, можно найти на сайте ртрс.рф.