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В Калининграде нашли подрядчика для капремонта участка улицы Бассейной

Работы выполнит «Балтдормостстрой» за 53,9 млн рублей.

В Калининграде нашли подрядчика для капремонта участка улицы Бассейной. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах подали две компании. Победителем признали ООО «Балтдормостстрой». Организация снизила начальную стоимость до 53,9 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу на участке улицы Бассейной от проспекта Мира до Катина. Согласно документам, перед началом работ там вырубят более двухсот деревьев и спилят 90 кустарников.

Специалисты приведут в порядок проезжую часть и тротуар, а также ливневую канализацию. Работы необходимо выполнить в течение 275 дней с даты заключения контракта.

ООО «Балтдормостстрой» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором компании является Алексей Акулов. Ранее организация занималась обустройством парковки около Южного парка, ремонтом трассы в районе Голубево, в посёлке Лесном, улицы Воздушной в Калининграде и других.

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