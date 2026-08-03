В Красноярске за выходные выявили более 70 нарушений у мотоциклистов и пользователей СИМ

В минувшие выходные инспекторы мотовзвода красноярского полка ДПС пресекли более 70 нарушений среди водителей мотоциклов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Более 60 административных правонарушений зафиксировали у водителей мототранспорта, еще свыше 10 нарушений допустили пользователи СИМ. Особое внимание инспекторы уделяли водителям, которые управляли транспортом без водительского удостоверения. За выходные выявили 10 таких нарушителей. Кроме того, один водитель был задержан в состоянии опьянения. Среди распространенных нарушений также были отсутствие защитных шлемов, превышение скорости и выезд на встречную полосу. Напомним, что за выходные в Красноярске задержали десятки нетрезвых водителей.