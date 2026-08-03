Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Apple превратит свои умные очки в устройство для фитнеса

Компания ищет специалиста для развития этих функций.

Источник: РБК Life

Компания Apple планирует превратить свои умные очки в устройства для здоровья и фитнеса, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Журналист уточнил, что ранее организация собиралась использовать для этих задач гарнитуру Vision Pro. Для нее разрабатывалась специальная версия приложения Fitness+. Оно должно было отслеживать движения пользователя во время тренировок для последующего анализа. Apple отказалась от этих планов из-за большого веса Vision Pro и технологических ограничений.

Теперь Apple хочет перенести эти планы на свои умные очки. Компания планирует использовать камеры очков для записи и анализа движений пользователей. При этом Гурман сомневается, что подобные функции получит первое поколение устройств, которое выйдет в следующем году.

Обозреватель обратил внимание на то, что подразделение Vision Products Group, разрабатывающее очки и гарнитуры, ищет специалиста, который будет определять развитие функций, связанных со здоровьем и фитнесом, для своих устройств.

В описании вакансии указано, что работнику предстоит «преобразовывать неоднозначные возможности на стыке пространственных вычислений, носимых устройств, потребительского здравоохранения и поведения человека» в четкое направление развития продукта. Более того, кандидат должен иметь «опыт разработки и проверки цифровых продуктов для здоровья или фитнеса» и «знание сенсорных технологий».

Когда Apple покажет умные очки.

Компания Apple планирует представить свои умные очки с искусственным интеллектом на ежегодной конференции разработчиков WWDC27 в июне 2027 года.

Серийный выпуск новинки намечен на конец 2027 года. Изначально устройство под кодовым названием N50 собирались выпустить в конце 2026 года. Задержка связана с тем, что компания продолжает улучшать продукт и работает над вопросами конфиденциальности.

Компания работает над проблемой скрытой съемки. Apple рассматривает несколько вариантов защиты данных. Компания даже допускает создание модели очков без камер. Владельцы таких устройств смогут пользоваться ИИ-функциями, а также аудио- и телефонными звонками.

Читайте РБК Life в «Максе».