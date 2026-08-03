Apple превратит свои умные очки в устройство для фитнеса

Компания Apple планирует превратить свои умные очки в устройства для здоровья и фитнеса, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
Журналист уточнил, что ранее организация собиралась использовать для этих задач гарнитуру Vision Pro. Для нее разрабатывалась специальная версия приложения Fitness+. Оно должно было отслеживать движения пользователя во время тренировок для последующего анализа. Apple отказалась от этих планов из-за большого веса Vision Pro и технологических ограничений.
Теперь Apple хочет перенести эти планы на свои умные очки. Компания планирует использовать камеры очков для записи и анализа движений пользователей. При этом Гурман сомневается, что подобные функции получит первое поколение устройств, которое выйдет в следующем году.
Обозреватель обратил внимание на то, что подразделение Vision Products Group, разрабатывающее очки и гарнитуры, ищет специалиста, который будет определять развитие функций, связанных со здоровьем и фитнесом, для своих устройств.
В описании вакансии указано, что работнику предстоит «преобразовывать неоднозначные возможности на стыке пространственных вычислений, носимых устройств, потребительского здравоохранения и поведения человека» в четкое направление развития продукта. Более того, кандидат должен иметь «опыт разработки и проверки цифровых продуктов для здоровья или фитнеса» и «знание сенсорных технологий».
Когда Apple покажет умные очки.
Компания Apple планирует представить свои умные очки с искусственным интеллектом на ежегодной конференции разработчиков WWDC27 в июне 2027 года.
Серийный выпуск новинки намечен на конец 2027 года. Изначально устройство под кодовым названием N50 собирались выпустить в конце 2026 года. Задержка связана с тем, что компания продолжает улучшать продукт и работает над вопросами конфиденциальности.
Компания работает над проблемой скрытой съемки. Apple рассматривает несколько вариантов защиты данных. Компания даже допускает создание модели очков без камер. Владельцы таких устройств смогут пользоваться ИИ-функциями, а также аудио- и телефонными звонками.
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