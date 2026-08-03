Apple превратит свои умные очки в устройство для фитнеса

Журналист уточнил, что ранее организация собиралась использовать для этих задач гарнитуру Vision Pro. Для нее разрабатывалась специальная версия приложения Fitness+. Оно должно было отслеживать движения пользователя во время тренировок для последующего анализа. Apple отказалась от этих планов из-за большого веса Vision Pro и технологических ограничений.