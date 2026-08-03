В удмуртском селе Завьялово для предпринимателей пройдет семинар по ИИ

Бесплатный семинар «Искусственный интеллект для предпринимателей: современные возможности и применение в бизнесе» состоится в селе Завьялово Удмуртской Республики по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве региона.
Спикером выступит руководитель направления внедрения ИИ в компании «Арксис» Степан Парфентьев. На семинаре разберут, что такое современный ИИ и как он работает, какие инструменты существуют, как получать качественный результат. Отдельное внимание уделят текстовым ИИ в бизнесе, работе с изображениями и аудио, переходу от обычного чата к ИИ-агенту, а также тому, с чего начать внедрение нейросети в своем деле.
Участники узнают, что современный ИИ умеет и в каких задачах бизнеса может быть полезен. Кроме того, они увидят, какую операционную работу можно ускорить, а также определят, с чего начать — использовать готовые инструменты самостоятельно или внедрить решение под задачи конкретной компании.
Мероприятие пройдет 18 августа с 10:00 до 12:00 в зале администрации Завьяловского района по адресу: село Завьялово, улица Калинина, 68.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.