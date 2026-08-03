В удмуртском селе Завьялово для предпринимателей пройдет семинар по ИИ

Спикером выступит руководитель направления внедрения ИИ в компании «Арксис» Степан Парфентьев. На семинаре разберут, что такое современный ИИ и как он работает, какие инструменты существуют, как получать качественный результат. Отдельное внимание уделят текстовым ИИ в бизнесе, работе с изображениями и аудио, переходу от обычного чата к ИИ-агенту, а также тому, с чего начать внедрение нейросети в своем деле.