Что такое режим «Ковёр», и чем он отличается от закрытия аэропорта?

Режим вводят для обеспечения безопасности.
Всё чаще вместе с режимом «Беспилотная опасность» в небе начинает действовать «Ковёр». Что это такое, и кто его вводит, объяснили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
По информации ведомства, режим «Ковёр» означает закрытие воздушного пространства над территорией. Во время объявления также указывается зона действия.
«Ковёр» необходим, чтобы освободить небо от гражданской авиации и дать возможность для работы силам противовоздушной обороны.
«Режим вводит Минобороны РФ, чтобы максимально быстро освободить небо от гражданских воздушных судов и обеспечить условия для действий сил противовоздушной обороны», — пояснили в ведомстве сайту perm.aif.ru.
При этом, сам по себе «Ковёр» не закрывает аэропорты. Такое решение на основании режима принимается Росавиацией. В такой ситуации самолёты отправляют на запасные аэропорты или в безопасную зону ожидания.