Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минусинском округе началось строительство пункта весогабаритного контроля

Под Минусинском, на третьем километре трассы «Саяны», начали строить автоматический пункт весогабаритного контроля.

Под Минусинском, на третьем километре трассы «Саяны», начали строить автоматический пункт весогабаритного контроля. В региональном минтрансе рассказали, что работа проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из краевого бюджета на создание объекта выделили 310 млн рублей.

По информации министерства, в состав пункта войдет комплекс технических средств, включающий индикаторы обнаружения транспортного средства, модули измерения габаритов, определения числа колес на оси, фотовидеофиксации и распознавания госномеров. Кроме того, подключат устройство передачи данных и специальное программное обеспечение.

Оборудование будет автоматически фиксировать проезжающий грузовой транспорт, определять его габариты и осевые нагрузки. При выявлении нарушений водитель увидит информацию на табло.

«Эксплуатация планируется в формате аренды — по аналогии с комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Специалисты приобретают, монтируют и настраивают оборудование. После тестового периода, с ноября 2026 по декабрь 2030 года, подрядчик обеспечит полную работоспособность комплекса, включая поверки, устранение колейности и поддержание каналов питания и связи», — пояснили в краевом минтрансе.

Напомним, пункты весогабаритного контроля устанавливают, чтобы сохранять дороги и снижать ненормативную нагрузку. За перегруз будет отвечать владелец транспорта.

До 2040 года в рамках краевой программы по развитию сети автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае планируют построить 40 весовых рубежей.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.