В Минусинском округе началось строительство пункта весогабаритного контроля

Под Минусинском, на третьем километре трассы «Саяны», начали строить автоматический пункт весогабаритного контроля. В региональном минтрансе рассказали, что работа проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из краевого бюджета на создание объекта выделили 310 млн рублей.
По информации министерства, в состав пункта войдет комплекс технических средств, включающий индикаторы обнаружения транспортного средства, модули измерения габаритов, определения числа колес на оси, фотовидеофиксации и распознавания госномеров. Кроме того, подключат устройство передачи данных и специальное программное обеспечение.
Оборудование будет автоматически фиксировать проезжающий грузовой транспорт, определять его габариты и осевые нагрузки. При выявлении нарушений водитель увидит информацию на табло.
«Эксплуатация планируется в формате аренды — по аналогии с комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Специалисты приобретают, монтируют и настраивают оборудование. После тестового периода, с ноября 2026 по декабрь 2030 года, подрядчик обеспечит полную работоспособность комплекса, включая поверки, устранение колейности и поддержание каналов питания и связи», — пояснили в краевом минтрансе.
Напомним, пункты весогабаритного контроля устанавливают, чтобы сохранять дороги и снижать ненормативную нагрузку. За перегруз будет отвечать владелец транспорта.
До 2040 года в рамках краевой программы по развитию сети автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае планируют построить 40 весовых рубежей.
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