В Минусинском округе началось строительство пункта весогабаритного контроля

«Эксплуатация планируется в формате аренды — по аналогии с комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Специалисты приобретают, монтируют и настраивают оборудование. После тестового периода, с ноября 2026 по декабрь 2030 года, подрядчик обеспечит полную работоспособность комплекса, включая поверки, устранение колейности и поддержание каналов питания и связи», — пояснили в краевом минтрансе.