В Москве на транспортном саммите подписано 19 документов о сотрудничестве

Сегодня в столице стартовал V Международный транспортный саммит, собравший рекордное число зарубежных участников — более 200 делегатов из 43 стран и 61 города мира. В рамках саммита обсуждаются стратегии развития городов, решения актуальных транспортных задач и укрепляется международное сотрудничество в транспортной и промышленной сферах. Уже сейчас участники подписали 19 документов о транспортном сотрудничестве, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Саммит нацелен на осязаемые практические результаты. Мне выпала сегодня честь подписать 19 ключевых документов о транспортном сотрудничестве. Это в том числе меморандум о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством штата Андхра-Прадеш, Республика Индия», — сказал Ликсутов, выступая на саммите.
География саммита охватывает страны СНГ, Южного Кавказа, Балкан, Ближнего Востока, Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. Впервые участие в событии принимают российские регионы: Ярославская, Новгородская, Тверская, Тюменская и Ростовская области, Тула и Республика Татарстан.