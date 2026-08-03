Холодную воду на левом берегу Красноярска отключат на двое суток в середине августа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «КрасКом» объединил подготовку к зиме водозаборов с подключением к водопроводным сетям новостроек в Октябрьском районе и согласовал с мэрией новые даты профилактических работ на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий. Они пройдут с 23:00 часов с 14 августа до 23:00 часов 16 августа.
Объем ремонтных и монтажных работ в контуре этих водозаборов, в котором очень активно строятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, будет самым масштабным и поэтому продолжительным по времени. На водопроводных сетях установят 15 новых задвижек диаметром от 200 до 1000 мм. Для их монтажа сварщикам предстоит сварить около одного километра сварных швов. Для качественной сварки с сетей предварительно сольют всю воду, что трубы были сухими. На процесс опорожнения потребуется не менее 10 часов.
Основной фронт сварочных работ развернется на стройплощадках жилых кварталов на ул. Калинин — «Зеленая высотка», «Калина Долина» и КБС. Классика. К инженерной инфраструктуре также будут подключать новостройки в Ветлужанке, на ул. Лесопарковой и других микрорайонах самого привлекательного для жизни в экологически чистом районе города — Октябрьском.
«Застройщики с весны просили отключения холодной воды для врезки в городскую систему питьевого водоснабжения новых сетей к строящимся домам, — отмечает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Однако мы отказывали и предлагали дождаться плановой остановки водозаборов, чтобы отработать один раз всем вместе и сократить для красноярцев количество часов без холодной воды. Будем совместно стараться завершить запланированные работы с опережением графика, чтобы начать запуск водозаборов в воскресенье утром и к вечеру вернуть холодную воду полностью на левобережье Красноярска, включая новые территории».