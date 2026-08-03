Холодную воду на левом берегу Красноярска отключат на двое суток в середине августа

Объем ремонтных и монтажных работ в контуре этих водозаборов, в котором очень активно строятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, будет самым масштабным и поэтому продолжительным по времени. На водопроводных сетях установят 15 новых задвижек диаметром от 200 до 1000 мм. Для их монтажа сварщикам предстоит сварить около одного километра сварных швов. Для качественной сварки с сетей предварительно сольют всю воду, что трубы были сухими. На процесс опорожнения потребуется не менее 10 часов.