Вдова бывшего депутата самарской губдумы банкротится

Арбитражный суд города Москвы признал банкротом вдову бывшего депутата самарской губдумы Александра Роккеля. В отношении Лидии Роккель введена процедура реализации имущества. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел в июле 2025 года.
«Финансовый управляющий проведет оценку имущества должницы. Затем начнутся торги», — сообщается в материалах дела.
В реестр требований кредиторов уже поступили заявления от нескольких банков. Один требует 574 985 рублей по соглашению о кредитовании, а второй заявил о задолженности в размере 278 555 рублей. Коллекторское агентство требует 475 701 рубль, а также заявление подала ФНС в лице МИФНС России по Самарской области. Сумма налоговой задолженности составила 11 530 рублей.