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В СНТ в Волжском вспыхнули пять дачных домов

В городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в СНТ. Как сообщили в пресс-службе.

В городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в СНТ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, возгорание случилось в садовом товариществе «Здоровье химика».

— По предварительной информации горят 5 не эксплуатируемых дачных домов и сухая растительность. Силы и средства местного Волжского пожарно-спасательного гарнизона производят тушение, — уточнили в ведомстве.

Общая площадь пожара уточняется специалистами.

Фото: Жесть Волжский / t.me.

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