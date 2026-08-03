В СНТ в Волжском вспыхнули пять дачных домов

В городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в СНТ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, возгорание случилось в садовом товариществе «Здоровье химика».
— По предварительной информации горят 5 не эксплуатируемых дачных домов и сухая растительность. Силы и средства местного Волжского пожарно-спасательного гарнизона производят тушение, — уточнили в ведомстве.
Общая площадь пожара уточняется специалистами.
Фото: Жесть Волжский / t.me.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше