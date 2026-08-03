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Компания «Теплохиммонтаж» из Белгородской области оптимизирует работу

На предприятии проведут диагностику пилотного потока.

Источник: Национальные проекты России

Проект по повышению производительности труда стартовал на предприятии «Теплохиммонтаж» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Компания занимается строительством промышленных объектов «под ключ», сообщили в региональном министерстве общественных коммуникаций.

Рабочая группа из сотрудников предприятия вместе с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) проведет диагностику пилотного потока: выявят проблемы и составят план, который поможет ускорить процессы и повысить выработку. Кроме того, работники пройдут обучение инструментам бережливого производства.

Главные цели проекта — сократить время выполнения задач, уменьшить объем незавершенного производства и увеличить выработку в пилотном потоке. Программа продлится не менее трех лет. Для участия в проекте необходимо оставить заявку по номеру в Белгороде 20−19−20 (код 4722) или на сайте производительность31.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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