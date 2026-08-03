В Тюмени отремонтируют школу № 72 к сентябрю 2027 года

Школу № 72, расположенную на улице Энергостроителей в Тюмени, капитально отремонтируют к 1 сентября 2027 года. Работы в учреждении уже ведутся по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Тюмени.
На строительной площадке завершен подготовительный этап. В настоящее время подрядная организация выполняет демонтажные работы. Помимо ремонта кровли, фасадов, потолков и полов, окон, входных групп, дверей, лестниц, будут обновлены и инженерные сети.
Прилегающая к школе территория также претерпит изменения. Там появится уличное освещение, будут обустроены тротуары и проезды, спортивная площадка, высажены деревья. После чистовых видов работ в учреждении установят новое оборудование, необходимый инвентарь и мебель.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.