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В Перми обязанности замглавы по соцвопросам будет исполнять Ольга Ершова

Ранее эту должность занимала Екатерина Мальцева.

Обязанности заместителя главы города по социальной сфере временно исполняет начальник департамента образования Ольга Ершова, сообщает газета «Звезда».

Ранее эту должность занимала Екатерина Мальцева. Сейчас она в отпуске, а после его окончания, по данным источников газеты, выйдет на новое место работы — в Москве, в структурах, близких к правительству.

Ольга Ершова возглавляет департамент образования краевой столицы с 2023 года. Она сменила на посту Анну Деменеву.

Напомним, глава соседней с Пермским краем Удмуртии Александр Бречалов покинул пост по собственному желанию.