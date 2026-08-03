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Телебашню перекрасят в Нижнем Новгороде

Работы вызовут временные отключения ТВ и радио, а краска из-за ветра может разлетаться в радиусе полкилометра.

Филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» проведет плановую покраску телебашни на улице Белинского, 9а с 3 августа по 30 сентября. Из-за неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть продлены.

Работы проведут промышленные альпинисты. Из-за риска разлета частиц краски в радиусе до 500 метров пешеходам и водителям рекомендуют ограничить передвижение и парковку вблизи телецентра — на улицах Белинского, Костина, Пушкина, Тимирязева, Крупской, Кулибина, Студеной, Новой, Короленко и в районе Средного рынка.

Кроме того, ожидаются кратковременные перерывы в эфирном вещании. Отключения первого и второго мультиплексов, канала «Суббота» и FM-радиостанций запланированы на 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13 августа с 12:00 до 17:00, а также 8, 9, 15 и 16 августа с 08:00 до 17:00. Покраска необходима для защиты металлоконструкции от коррозии.

Ранее сообщалось, что нижегородская канатная дорога может открыться только в мае 2027 года.