Телебашню перекрасят в Нижнем Новгороде

Кроме того, ожидаются кратковременные перерывы в эфирном вещании. Отключения первого и второго мультиплексов, канала «Суббота» и FM-радиостанций запланированы на 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13 августа с 12:00 до 17:00, а также 8, 9, 15 и 16 августа с 08:00 до 17:00. Покраска необходима для защиты металлоконструкции от коррозии.