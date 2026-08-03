За убийство 19-летней давности жительнице Чайковского вынесли приговор

В Чайковском суд рассмотрел уголовное дело о преступлении, которое произошло еще весной 2007 года. Тогда в своей квартире была убита 68-летняя пенсионерка.
Следствие установило, что 19-летняя девушка нанесла женщине не менее 20 ножевых ранений. После этого она обыскала квартиру, забрала из кошелька 600 рублей и скрылась. Позже похищенные деньги были потрачены на покупку наркотиков.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил женщину к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.