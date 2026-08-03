В районах Волгоградской области завоют сирены

— В первую очередь сохраняйте спокойствие, — советуют волгоградцам. — Если вы находитесь дома или на работе, продолжайте заниматься своими делами. Включать телевизоры или радио в этом случае не нужно. В общественном транспорте следуйте указаниями кондуктора или водителя. На опасном производстве важно действовать строго по инструкциям.