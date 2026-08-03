В Самарской области 32 жителя оказались в больнице из-за жаркой погоды

Местным жителям рекомендуют выбирать легкую одежду. Лучше носить легкие головные уборы, пить больше воды, не переедать. Кроме того, не стоит заниматься спортом в жару из-за усилившихся нагрузок на сердце. Жаркая погода еще не скоро покинет регион, горожанам стоит быть аккуратнее.