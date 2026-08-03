В Красноярске выбрали проектировщика школы на улице Алексеева

В Красноярске состоялись торги по выбору подрядчика для проектирования школы на 1 280 мест в районе жилого массива Слобода Весны. Объект планируют построить на улице Алексеева, 46, рядом с детским садом № 111. Школа в данном микрорайоне необходима. Рядом уже возведен и работает детский сад. Первый подрядчик сорвал сроки проектирования, с ним расторгли контракт в одностороннем порядке. Поручил строго контролировать утвержденный график работ, чтобы ситуация не повторилась, — отметил глава города Сергей Верещагин. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, археологическое обследование территории, разработать проект входной группы и цветовое решение фасадов. На пришкольной территории необходимо предусмотреть спортивное ядро со спортплощадками, благоустройство и озеленение, также проектировщик должен рассмотреть возможность устройства катка с отапливаемым павильоном для переодевания и детского автогородка для изучения правил дорожного движения. В здании будущей школы запроектируют помещения для начальных, средних и старших классов, спортзалы, административные кабинеты, медблок, пищеблок, актовый зал, библиотеку, читальный зал и технические помещения. Кроме того, подрядчик должен подготовить дизайн-проекты интерьеров для актового и обеденного залов, одного из спортзалов и вестибюлей. Напомним, что учитель из Железногорска вышел в полуфинал телешоу «Классная тема».