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Отключение воды из-за аварии 3 августа произошло в Советском районе Волгограда

Жители 16 улиц остались без воды в Волгограде 3 августа 2026.

Источник: Комсомольская правда

Аварийное отключение воды произошло в Советском районе Волгограда в понедельник, 3 августа 2026 года. По данным администрации, краны сегодня пересохли из-за аварии на 16 улицах. Вернуть водоснабжение планируют около 20.00 часов.

По сообщению властей, без холодной и горячей воды 3 августа из-за аварийного отключения остались жители Советского района Волгограда на улицах: Ващенко, Габышева, 40−80, Дарвина, Дворжака, Дубинина, Коганова, Кошута, Мочалова, Павленко, Пассара, Пчелина, Райниса, Савицкого, Сарафанова, Фучика и Хрюкина.

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