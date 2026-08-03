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Ночью в Ростове на детской площадке нашли шестилетнего мальчика без взрослых

Ушел из дома пока старший брат спал: ребенка нашли ночью на детской площадке в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в Ростове-на-Дону на детской площадке обнаружили шестилетнего мальчика. Ребенок был совсем один, поэтому очевидцы сразу же вызвали полицию. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник.

Оказалось, что мама юного ростовчанина была на суточной рабочей смене, а сам ребенок находился под присмотром старшего брата. Когда брат уснул мальчик вышел во двор.

— Сейчас ребенок уже находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составили протокол (ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП). Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники ПДН, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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