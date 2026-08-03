Ночью в Ростове на детской площадке нашли шестилетнего мальчика без взрослых

— Сейчас ребенок уже находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составили протокол (ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП). Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники ПДН, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.