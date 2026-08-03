Трагически погиб 22-летний воронежский скалолаз Илья Рябых, упав с дерева

В Воронеже трагически погиб 22-летний скалолаз Илья Рябых. Об этом сообщает региональная федерация альпинизма. Несчастный случай произошел 5 июля: парень полез на дерево, ветка под ним обломилась, и он упал с высоты.
Илья был надежным товарищем, профессиональным коллегой и хорошим другом. Таким мы его и запомним! — сказано в сообщении федерации.
Отметим, что Илья Рябых выигрывал медали на всероссийских соревнованиях в лазании на скорость и трудность. После службы в армии он получил педагогическое образование по специальности «физическая культура» и работал тренером.
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