В Польше ультрамарафонец впервые в истории пересёк Балтику вплавь — дистанция превысила 160 км

Самый тяжёлый момент наступил за полтора километра до финиша. Из-за переутомления Кубковский перестал различать берег и несколько раз спрашивал сопровождающих, сколько ещё нужно плыть. В какой-то момент поляк признался, что сил почти не осталось, но команда убедила его продолжить. Примерно через полчаса пловец вышел на пляж.