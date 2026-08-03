В Польше ультрамарафонец впервые в истории пересёк Балтику вплавь — дистанция превысила 160 км

Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский проплыл от шведской Косеберги до Дзивнува и стал первым человеком, которому удалось завершить этот маршрут. Об этом пишет портал vitrina.pl.
Заплыв начался днём 31 июля и завершился вечером 2 августа. Почти 55 часов Кубковский провёл в открытом море без сна и отдыха. По правилам ультрамарафона ему нельзя было касаться сопровождающей лодки — в таком случае результат не засчитали бы. Еду и напитки команда передавала с помощью специальной штанги.
Самый тяжёлый момент наступил за полтора километра до финиша. Из-за переутомления Кубковский перестал различать берег и несколько раз спрашивал сопровождающих, сколько ещё нужно плыть. В какой-то момент поляк признался, что сил почти не осталось, но команда убедила его продолжить. Примерно через полчаса пловец вышел на пляж.
До этого Кубковский четырежды пытался покорить Балтику. В 2022 и 2023 годах ему помешала погода, в 2024-м — сильные течения и морская болезнь. Год назад пловец потерял сознание всего за 11 км до завершения дистанции.
Заплыв Ultra Baltic Swim 2026 устроили не только ради спортивного достижения. Его участники собирали пожертвования для фонда Cancer Fighters, который помогает детям и молодым людям с онкологическими заболеваниями. К моменту выхода Кубковского на сушу сумма превысила 560 тысяч злотых.
По данным издания, сейчас аналогичную дистанцию проходит польская спортсменка Каролина Щепаняк. Если она доберётся до берега, то станет первой женщиной, которой удалось вплавь пересечь море между Швецией и Польшей.
В 2021 году калининградская спортсменка Наталья Алещенко в составе международной команды переплыла Средиземное море от берегов Турции до Кипра.