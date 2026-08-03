Нижегородцев предупредили о возможных перебоях в телевещании в августе

5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13 августа с полудня и до пяти часов вечера в регионе может прерываться трансляция первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналогового телеканала «Суббота» и FM-радиостанций. Об этом предупредили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».
Причина кратковременного отключения телерадиовещания — покраска телебашни в Нижнем Новгороде. Также известно, что с 08:00 до 17:00 8, 9 и 15 августа вероятны перебои трансляции FM-радиостанций.
Красить телебашню будут в период с 3 августа до 30 сентября. Граждан просят отнестись к неудобствам с пониманием и постараться обходить телецентр стороной, чтобы на них не попала краска: сильный ветер может отнести ее частицы на 500 метров от вышки.
«Для минимизации возможного ущерба пешеходам и автомобилистам рекомендуется ограничить передвижение и парковку вблизи телецентра на улицах Белинского, Костина, Пушкина, Тимирязева, Крупской, Кулибина, Студёная, Новая, Короленко, а также на территории Средного рынка», — предупредили в РТРС.