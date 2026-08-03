В Калининградской области стартует ремонт трассы к поселку Янтарному

Дорогу Донское — Синявино — Янтарный в Калининградской области начинают капитально ремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируется в следующем году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе ремонта на объекте приведут в порядок дорожное полотно и отремонтируют автобусные остановки на протяжении почти 8 км трассы. Также специалисты обустроят тротуары, сделают уличное освещение и систему отвода дождевых стоков. На время работ схема движения транспорта на участке будет меняться.
Отметим, что всего по нацпроекту в этом году в Калининградской области обновят более 100 км дорог и около 300 м мостов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.