В Калининградской области стартует ремонт трассы к поселку Янтарному

В ходе ремонта на объекте приведут в порядок дорожное полотно и отремонтируют автобусные остановки на протяжении почти 8 км трассы. Также специалисты обустроят тротуары, сделают уличное освещение и систему отвода дождевых стоков. На время работ схема движения транспорта на участке будет меняться.