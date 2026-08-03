Музыка в медицине, важность порядка и история штанов: 5 интригующих бесплатных мероприятий недели со свободным входом

Калининград ждёт жаркая неделя — и речь не только о погоде. Самых активных и любознательных ждут познавательные лекции, тренинги и творческий вечер с художницей. «Клопс» рассказывает, куда можно сходить бесплатно.
Лекция «Медицина и музыка»16+
Когда: вторник, 4 августа, 18:30.
Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1).
Лекцию проведёт врач-терапевт высшей категории, научный журналист и член Комиссии РАН по популяризации науки Алексей Водовозов. Он расскажет, почему в самолёте томатный сок становится вкуснее, как музыка влияет на работу мозга и память, а также объяснит, зачем в операционной подбирают особый плейлист.
Гвоздь программы — демонстрация реплики ацтекского свистка смерти, издающего один из самых жутких звуков в мире. В финале гостей ждёт музыкальный сюрприз от лектора.
Вход свободный, по регистрации.
Тренировка по быстрым переговорам16+
Когда: среда, 5 августа, 17:30.
Где: Городской центр молодёжных компетенций (Зоологическая, 9а).
Практический тренинг по переговорам для тех, кто хочет уверенно вести диалог и не терять почву в напряжённой беседе.
Чему научат:
быстро считывать позицию собеседника, держать структуру разговора под давлением, техники аргументации и контраргументации, способы сохранять хладнокровие в эмоциональных ситуациях.
Формат — разбор типовых ситуаций, отработка в парах и группах, обратная связь. Вход свободный, по регистрации.
Лекция «Штаны и брюки»16+
Когда: среда, 5 августа, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Лекция о предмете, без которого не существует мужской костюм. Слушатели поймут, как набедренные повязки со временем превратились в брюки, и узнают, какие — порой необычные — стадии прошли штаны в ходе своей эволюции.
Лектор — опытный ткач, представитель ассоциации «Ткацкая Калининградская» Мария Лебедева. Вход свободный.
Открытие выставки «Зеркало души»0+
Когда: среда, 5 августа, 17:00.
Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62).
В библиотеке откроется персональная выставка калининградского художника-декоратора Альбины Молчановой. Она работает на стыке живописи и декоративно-прикладного искусства. Гости увидят работы, созданные из зеркал и текстурных паст, акриловых красок, эпоксидной смолы и других материалов.
Художница также расскажет о своём пути в искусстве и ответит на вопросы гостей. Сама выставка работает до 5 сентября.
Вход свободный.
Лекция «Порядок, который меняет жизнь»16+
Когда: пятница, 7 августа, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Лекция о том, как хаос в доме влияет на стресс, отношения в семье и качество жизни. Эксперт по организации пространства Елена Столповская расскажет, почему порядок — это залог психологического комфорта.
Слушатели узнают, как за 15 минут в день превратить дом в место силы и что поможет вовлечь семью в поддержание порядка. В программе — чёткие схемы и разбор ошибок, из-за которых бардак возвращается снова.
Вход свободный.
В рамках Дня башни с 1 по 9 августа в Калининграде можно пройти веломаршрут «По следам графа цу Дона» и получить призы от Музея янтаря.