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Музыка в медицине, важность порядка и история штанов: 5 интригующих бесплатных мероприятий недели со свободным входом

Рассказываем, куда сходить с 4 по 7 августа.

Источник: Клопс.ru

Калининград ждёт жаркая неделя — и речь не только о погоде. Самых активных и любознательных ждут познавательные лекции, тренинги и творческий вечер с художницей. «Клопс» рассказывает, куда можно сходить бесплатно.

Лекция «Медицина и музыка»16+

Когда: вторник, 4 августа, 18:30.

Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1).

Лекцию проведёт врач-терапевт высшей категории, научный журналист и член Комиссии РАН по популяризации науки Алексей Водовозов. Он расскажет, почему в самолёте томатный сок становится вкуснее, как музыка влияет на работу мозга и память, а также объяснит, зачем в операционной подбирают особый плейлист.

Гвоздь программы — демонстрация реплики ацтекского свистка смерти, издающего один из самых жутких звуков в мире. В финале гостей ждёт музыкальный сюрприз от лектора.

Вход свободный, по регистрации.

Тренировка по быстрым переговорам16+

Когда: среда, 5 августа, 17:30.

Где: Городской центр молодёжных компетенций (Зоологическая, 9а).

Практический тренинг по переговорам для тех, кто хочет уверенно вести диалог и не терять почву в напряжённой беседе.

Чему научат:

быстро считывать позицию собеседника, держать структуру разговора под давлением, техники аргументации и контраргументации, способы сохранять хладнокровие в эмоциональных ситуациях.

Формат — разбор типовых ситуаций, отработка в парах и группах, обратная связь. Вход свободный, по регистрации.

Лекция «Штаны и брюки»16+

Когда: среда, 5 августа, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Лекция о предмете, без которого не существует мужской костюм. Слушатели поймут, как набедренные повязки со временем превратились в брюки, и узнают, какие — порой необычные — стадии прошли штаны в ходе своей эволюции.

Лектор — опытный ткач, представитель ассоциации «Ткацкая Калининградская» Мария Лебедева. Вход свободный.

Открытие выставки «Зеркало души»0+

Когда: среда, 5 августа, 17:00.

Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62).

В библиотеке откроется персональная выставка калининградского художника-декоратора Альбины Молчановой. Она работает на стыке живописи и декоративно-прикладного искусства. Гости увидят работы, созданные из зеркал и текстурных паст, акриловых красок, эпоксидной смолы и других материалов.

Художница также расскажет о своём пути в искусстве и ответит на вопросы гостей. Сама выставка работает до 5 сентября.

Вход свободный.

Лекция «Порядок, который меняет жизнь»16+

Когда: пятница, 7 августа, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Лекция о том, как хаос в доме влияет на стресс, отношения в семье и качество жизни. Эксперт по организации пространства Елена Столповская расскажет, почему порядок — это залог психологического комфорта.

Слушатели узнают, как за 15 минут в день превратить дом в место силы и что поможет вовлечь семью в поддержание порядка. В программе — чёткие схемы и разбор ошибок, из-за которых бардак возвращается снова.

Вход свободный.

В рамках Дня башни с 1 по 9 августа в Калининграде можно пройти веломаршрут «По следам графа цу Дона» и получить призы от Музея янтаря.

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