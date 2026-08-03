Музыка в медицине, важность порядка и история штанов: 5 интригующих бесплатных мероприятий недели со свободным входом

Лекцию проведёт врач-терапевт высшей категории, научный журналист и член Комиссии РАН по популяризации науки Алексей Водовозов. Он расскажет, почему в самолёте томатный сок становится вкуснее, как музыка влияет на работу мозга и память, а также объяснит, зачем в операционной подбирают особый плейлист.