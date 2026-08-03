В Воронежской области стартовал прием заявок на туристические гранты

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области объявило о старте конкурса на предоставление туристических грантов в форме субсидий, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Заявки принимаются до 27 августа, сообщили в ведомстве.
Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, из Воронежской области. Заявки подаются в электронном виде через систему «Электронный бюджет».
Максимальный размер гранта — 500 тыс. рублей на один проект. Оценка проходит по пяти критериям, в числе которых — связь с особо охраняемыми природными территориями, опыт, софинансирование, охват жителей, развитие автотуристских маршрутов.
Отбор организаций будет проводиться до 24 сентября 2026 года. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.