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«Балтика» больше хотела победить«: эксперты разобрали исторический матч с “Динамо”

Латышонок сразу вышел в старте, а Хиль вернулся и забил с пенальти.

Источник: Клопс.ru

Победа «Балтики» над московским «Динамо» во втором туре РПЛ была заслуженной. Такое мнение в программе «Вперёд, балтийцы» на «Бизнес ФМ Калининград» высказал футбольный аналитик Антон Хоменко.

Калининградцы выиграли 2:1. По словам Хоменко, многие считают, что справедливым итогом была бы ничья, но согласиться с этим нельзя.

«Есть такая расхожая фраза: “Балтика” больше хотела победить. И победу свою она всё-таки получила, одержала и отстояла», — сказал Хоменко.

После гола «Динамо» в концовке стало тревожно, но, по мнению эксперта, москвичи так и не создали достаточно моментов, чтобы спасти матч.

Спортивный эксперт Виталий Макаров назвал победу исторической: раньше «Балтика» не могла обыграть «Динамо». Оно долго оставалось для калининградцев сложным и неудобным соперником.

По его словам, и сейчас первый тайм получился тяжёлым. «Динамо» хорошо выглядело в позиционной атаке, в средней линии и по вариативности. Но после перерыва наша команда преобразилась.

«На второй тайм вышла уже другая “Балтика”. Более агрессивная, более злая, более колючая», — отметил Макаров.

Отдельно эксперты выделили Евгения Латышонка, который сразу после возвращения вышел в стартовом составе. Хоменко признался, что это было и неожиданно, и логично одновременно: если кто и должен был встать в ворота, то именно он.

Макаров добавил, что Латышонок был одним из творцов победы. В первом тайме голкипер сделал два важных сейва: отбил удар низом ногой и вытащил мяч из-под перекладины.

«Было видно, как он рад снова играть. Здесь очень важный момент, потому что золотая клетка в “Зените” никогда и никому особо радости не приносила», — сказал эксперт.

Также в эфире отметили Максима Шнапцева. Несмотря на эпизод с пропущенным голом, Макаров назвал его одним из лучших на поле: футболист много двигался, помогал в обороне и сделал несколько важных спасений.

Ещё один важный момент для «Балтики» — возвращение Брайана Хиля. Он вышел примерно на последние полчаса, заработал пенальти и сам же его реализовал.

«Видно было, как у человека там внутри всё кипело. И он всё-таки сосредоточился, хладнокровно до последнего тянул и развёл мяч и голкипера по разным углам», — отметил Макаров.

При этом победа над «Динамо» была важна не только с турнирной, но и с психологической точки зрения. После поражения от ЦСКА новый проигрыш мог быстро отбросить калининградцев вниз таблицы.

Дальше «Балтика» проведёт два выездных матча: в Кубке России с «Зенитом» и в чемпионате с «Крыльями Советов». По мнению экспертов, именно игра в Самаре будет более важной и интересной.

«Зенит» — более громкая вывеска, но матч с «Крыльями» в РПЛ, считают аналитики, может получиться куда более содержательным: команды будут смотреть друг на друга с равных позиций.

Как балтийцы ковали победу, смотрите в фоторепортаже «Клопс».

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