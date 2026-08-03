Договор о КРТ стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде еще не заключили

В министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области сообщили, что архитектурный конкурс по проекту комплексного развития территории (КРТ) стадиона «Водник» состоится уже после заключения соответствующего договора.
Процедура КРТ нежилой застройки предусматривает ряд последовательных шагов. Сначала должен быть согласован и опубликован на сайте регионального правительства проект решения по территории. Затем собственникам недвижимости, попадающей в границы участка, предложат подписать соглашения. В случае отказа правообладателя власти вправе организовать торги для выбора подрядчика.
Стадион «Водник», закрытый для посетителей в прошлом году из‑за аварийного состояния, планируют реконструировать. В рамках КРТ также изучают возможность возведения на этой территории не только спортивных объектов, но и жилых зданий.
Ситуация вокруг стадиона остаётся напряжённой: инициативная группа горожан оспорила в суде решение о закрытии объекта. Последнее заседание прошло 7 июля. Несмотря на то что аварийность сооружения подтвердили две экспертизы, жители не согласились с выводами — в связи с этим назначена третья проверка.
Ранее Марк Эйдельштейн залез на ограду закрытого нижегородского стадиона «Водник».