Договор о КРТ стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде еще не заключили

Ситуация вокруг стадиона остаётся напряжённой: инициативная группа горожан оспорила в суде решение о закрытии объекта. Последнее заседание прошло 7 июля. Несмотря на то что аварийность сооружения подтвердили две экспертизы, жители не согласились с выводами — в связи с этим назначена третья проверка.