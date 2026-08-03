Пермские университеты вошли в топ вузов по уровню зарплаты выпускников-химиков

В рейтинг вошли еще два пермских вуза. На 12-м месте оказался Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) со средней зарплатой его выпускников-химиков в размере 130 тыс. руб. в месяц. На 13-м месте расположилась Пермская государственная фармацевтическая академия с медианной зарплатой выпускников в 125 тыс. руб.