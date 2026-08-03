В Каменском районе продают недостроенное здание бывшего кирпичного завода

Прием заявок завершится 14 августа в 18:00. По данным портала проверки контрагентов rusprofile, АО «Глубокинский Кирпичный Завод» зарегистрировано в 1997 году в Ростовской области и специализируется на производстве кирпича и строительных изделий из обожженной глины. Компания находится в процедуре банкротства, с 14 февраля 2025 года управление осуществляет конкурсный управляющий. Финансовая отчетность за 2025 год отражает нулевую выручку, что связано с остановкой деятельности в рамках банкротства. В 2022 году выручка составляла 110,8 млн руб., снизившись на 21% по сравнению с 2021 годом (140,8 млн руб.). Деятельность стабильно была убыточной: чистый убыток в 2022 году достиг 35,7 млн руб., а в 2021 году — 13,9 млн руб.