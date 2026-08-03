В технологическом вузе Старого Оскола открылась комната матери и ребенка

В новом пространстве оборудовали уголок для кормления, место для гигиенических процедур, туалетную комнату, систему климат-контроля, а также закупили базовый набор для гигиены и дезинфекторов. Помещение может использоваться в учебное время и в период сессии студентами или их доверенными лицами для кормления, проведения гигиенических процедур и переодевания малыша. Комнатой уже воспользовались студентки во время защиты выпускных квалификационных работ.