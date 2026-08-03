В технологическом вузе Старого Оскола открылась комната матери и ребенка

Комната матери и ребенка заработала на базе Старооскольского технологического института имени Угарова (филиале НИТУ МИСИС) в Белгородской области. Ее оснастили по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве общественных коммуникаций.
В новом пространстве оборудовали уголок для кормления, место для гигиенических процедур, туалетную комнату, систему климат-контроля, а также закупили базовый набор для гигиены и дезинфекторов. Помещение может использоваться в учебное время и в период сессии студентами или их доверенными лицами для кормления, проведения гигиенических процедур и переодевания малыша. Комнатой уже воспользовались студентки во время защиты выпускных квалификационных работ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.