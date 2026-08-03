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Педагоги Ленобласти представили воспитательные практики на форуме в Пскове

Событие объединило 200 специалистов из 11 регионов.

Участниками регионального этапа Форума классных руководителей (ФКР) в Северо-Западном федеральном округе стали 20 самых активных педагогов из Ленинградской области. Мероприятие состоялось в Пскове по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в Комитете по печати Ленобласти.

Форум объединил 200 педагогов из 11 регионов. Участие в нем приняли классные руководители, кураторы групп СПО, директора учебных заведений и их заместители по воспитательной работе, а также другие представители педагогического сообщества.

На протяжении двух дней они обсуждали подходы к воспитанию, разбирали со специалистами механизмы выявления и предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних, знакомились с техниками помощи подросткам в кризисной ситуации.

Особое внимание было уделено обмену успешными практиками. Одиннадцать педагогов Ленинградской области представили собственные проекты в рамках марафона воспитательных инициатив, поделились опытом реализации образовательных программ и рассказали о наиболее эффективных методиках взаимодействия с детьми и родителями.

«Форум стал отличной площадкой для обмена идеями: наша делегация не только представила регион, но и старалась почерпнуть полезное — новые форматы мероприятий, приемы вовлечения учеников, способы налаживания диалога с родителями», — отметила посол ФКР в Ленинградской области Анастасия Кузьмина.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.