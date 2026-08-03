Мать и дочь из Сосновоборска оформили кредит на бойца СВО и попали под следствие

По данным надзорного ведомства, местная жительница вместе с дочерью-старшеклассницей воспользовались тем, что военнослужащий неделю гостил у них. Пока мужчины не было дома, они взяли его телефон и паспорт и через мобильное приложение оформили на его имя кредит на 950 тыс. рублей. Затем сообщницы сняли деньги в банкомате и потратили их на покупку автомобиля, продуктов и личных вещей.