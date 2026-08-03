Мать и дочь из Сосновоборска оформили кредит на бойца СВО и попали под следствие

В Сосновоборске прокуратура добилась аннулирования кредита, который мошенницы оформили на участника специальной военной операции.
По данным надзорного ведомства, местная жительница вместе с дочерью-старшеклассницей воспользовались тем, что военнослужащий неделю гостил у них. Пока мужчины не было дома, они взяли его телефон и паспорт и через мобильное приложение оформили на его имя кредит на 950 тыс. рублей. Затем сообщницы сняли деньги в банкомате и потратили их на покупку автомобиля, продуктов и личных вещей.
Об этом узнали правоохранители, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По инициативе прокурора потерпевшим признали не бойца, а банк. В ведомстве пояснили, что участник СВО не подписывал никаких документов и не совершал действий по оформлению кредита, поэтому ответственность за выдачу денег лежит на кредитной организации, которая не удостоверилась в личности заемщика.
«Прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Банк, осознавая неизбежность удовлетворения исковых требований, расторг договор в добровольном порядке — еще до принятия судебного решения. В итоге задолженность была аннулирована», — сообщили правоохранители.
Уголовное дело дошло до суда. Фигуранток признали виновными в мошенничестве в крупном размере. Приговоры вступили в силу. Теперь ущерб банку будут возмещать осужденные, а участник СВО освобожден от обязательств по незаконно оформленному кредиту.
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