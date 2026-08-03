Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 140 школ Волгограда проверят к 1 сентября

В Волгограде началась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к новому.

В Волгограде началась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщили в администрации Волгограда, комиссии проинспектируют 334 образовательные организации, включая почти 140 школ, более 180 детских садов и 15 учреждений дополнительного образования детей.

Проверяющие дадут оценку проведенному в помещениях ремонту, состоянию прилегающих к зданиям территорий, наличию учебной мебели и инвентаря.

При оценке готовности будут учитываться также такие показатели, как соответствие требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологическим нормам, выполнение требований материально-технического обеспечения образовательного процесса. После проведения проверки заполняются акты оценки готовности.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о подготовке образовательных учреждений к Волжскому к новому учебному году. Особое внимание члены комиссий, как сообщали в администрации Волжского, уделают наличию и состоянию укрытий, в которые дети и педагоги могут спуститься при объявлении ракетной опасности.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше