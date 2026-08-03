Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом

«В этом году снова выплатим по 5 тысяч рублей на каждого севастопольского ребенка для подготовки к новому учебному году», — проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что такое решение было принято впервые в прошлом году, уже тогда планировалось сделать эту меру поддержки ежегодной.
«Сейчас, учитывая рост цен и в целом усложнившуюся обстановку, считаю особенно важным поддержать наши семьи. Возможность для этого нашли, деньги уже зарезервированы. Сегодня поручил коллегам начать всю необходимую работу уже на этой неделе… механизм нам уже знаком, поэтому нужно организовать все максимально быстро и удобно для родителей», — написал губернатор.
Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет, а также вне зависимости от того, постоянная регистрация в Севастополе или временная.
Условия для получения выплаты.
— семья живет в Севастополе, детям или ребенку еще не исполнилось 18 лет;
— получателем является один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющийся гражданином РФ и проживающий в Севастополе;
Порядок получения выплаты будет опубликован в аккаунтах правительства Севастополя и местного департамента труда и социальной защиты населения.