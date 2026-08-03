Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом

«Сейчас, учитывая рост цен и в целом усложнившуюся обстановку, считаю особенно важным поддержать наши семьи. Возможность для этого нашли, деньги уже зарезервированы. Сегодня поручил коллегам начать всю необходимую работу уже на этой неделе… механизм нам уже знаком, поэтому нужно организовать все максимально быстро и удобно для родителей», — написал губернатор.