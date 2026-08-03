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15 нелегалов-мигрантов выдворят из Воронежской области

Полицейские и росгвардейцы провели рейд по торговым точкам и предприятиям общепита.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии провели рейд по торговым точкам и предприятиям общепита Воронежа, где работают иностранцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе проверки документов были задержаны для установления личности 22 человека. У них проверяли законность нахождения в стране и право на работу. Полицейские составили 20 протоколов за то, что мигранты работали без разрешительных документов (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). Еще 17 человек оштрафовали за нарушение режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ). 15 иностранных граждан будут принудительно высланы из России. Кроме того, правоохранители начали проверку в отношении работодателя, который нанял этих людей незаконно.

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