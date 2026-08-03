Евгений Хамин осенью откроет в Воронеже две выставки советского искусства

Первая выставка «Назад в СССР!» откроется 10 сентября — накануне Дня города в Воронеже, который отмечается 12 сентября. В праздник она будет работать бесплатно. Воронежцы смогут увидеть 201 картину в стиле соцреализма, в том числе таких художников, как Григорий Гончаров, Евгений Хорошилов и Зиновий Попов. Господин Хамин отмечает, что коллекцию в этом направлении показывает впервые.