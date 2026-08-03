Прокуратура начала проверку из-за снятия пассажиров с рейса из Калининграда в Египет

По данным ТАСС, речь идет о рейсе Калининград — Шарм-эш-Шейх египетской авиакомпании Air Cairo. Отмечается, что ситуация не связана с овербукингом. Причиной инцидента стала нехватка бортпроводников. Согласно требованиям, на каждые 20 пассажиров должен приходиться один член кабинного экипажа. Из-за этого авиакомпания сняла с рейса 24 пассажиров — их автоматически определила система. Все они оказались клиентами одного туроператора.