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Прокуратура начала проверку из-за снятия пассажиров с рейса из Калининграда в Египет

Снятые пассажиры оказались клиентами одного туроператора.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту снятия пассажиров с международного рейса из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту непредоставления услуги воздушной перевозки пассажирам. Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа», — отмечается в сообщении.

По данным ТАСС, речь идет о рейсе Калининград — Шарм-эш-Шейх египетской авиакомпании Air Cairo. Отмечается, что ситуация не связана с овербукингом. Причиной инцидента стала нехватка бортпроводников. Согласно требованиям, на каждые 20 пассажиров должен приходиться один член кабинного экипажа. Из-за этого авиакомпания сняла с рейса 24 пассажиров — их автоматически определила система. Все они оказались клиентами одного туроператора.

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