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Два дома на улице Красной в Калининграде внесены в список памятников

Довоенные здания пополнили государственный реестр.

Источник: Комсомольская правда

В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации попали два дома на улице Красной в Калининграде. В список они внесены в качестве объекта.

Как сообщает Служба охраны ОКН в «ВК», речь идет о жилых домах постройки начала XX века № 30−32 и 26−28.

Первый это трехэтажное Т-образное с мансардой здание. Характерными особенностями здания являются широкие оконные проемы с прямыми перемычками, чуть скругленными по углам, и членение фасада лопатками. Дверные проемы входов в здание венчают рельефы, сообщает сайт Prussia39.

Второй дом — трехэтажное П-образное с мансардой здание под сложной черепичной крышей. На западном фасаде выполнены ризалиты. Фасад декорирован междуэтажными и венчающими карнизами, лопатками, наличниками.

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