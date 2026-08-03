Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Увельском округе

На фестивале региональная власть продемонстрировала реальные результаты обращений прошлых лет. Так, в первый год проведения мероприятия жители села Песчаного обратились на площадке общественной приемной с просьбой построить новый Дом культуры. Спустя два года объект был открыт. В прошлом году жители просили заасфальтировать дорогу в селе. По их словам, они ждали этого 20 лет, но после обращения на фестивале трассу заасфальтировали.