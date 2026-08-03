Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Увельском округе

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» состоялся 28 июля в Увельском округе по нацпроекту «Семья». В ходе мероприятия жители смогли получить консультации профильных ведомств, сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
В течение дня действовали 23 информационные палатки министерств и ведомств региона, проводились интерактивные мероприятия и мастер-классы, работали развлекательные площадки для детей и взрослых. Посетители могли получить консультации юристов и специалистов здравоохранения, информацию о государственных услугах и выплатах, помощь по вопросам образования и социальной защиты и многое другое.
«Главная задача фестиваля — быть в открытом прямом контакте друг с другом, продемонстрировать возможности региона для всех поколений, поддержать стремления и начинания. Такой формат прямого взаимодействия позволяет оперативно решать возникающие вопросы населения», — отметила исполняющая обязанности министра имущества Челябинской области Ольга Морозова.
На фестивале региональная власть продемонстрировала реальные результаты обращений прошлых лет. Так, в первый год проведения мероприятия жители села Песчаного обратились на площадке общественной приемной с просьбой построить новый Дом культуры. Спустя два года объект был открыт. В прошлом году жители просили заасфальтировать дорогу в селе. По их словам, они ждали этого 20 лет, но после обращения на фестивале трассу заасфальтировали.
Кроме того, была организована зона поддержки участников специальной военной операции, где работали представители фонда «Защитники Отечества». Специалисты помогают разобраться в существующих мерах поддержки и консультируют по возникающим проблемам.
В палатке министерства здравоохранения региона проверяли уровень глюкозы и холестерина, давали консультации и проводили диспансеризацию. Состоялась также церемония вручения золотых знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» 10 жителям округа. В вечерней программе для гостей был подготовлен концерт с участием творческих коллективов района и приглашенных артистов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.