Ошибочно «умершая» женщина «воскресла» через суд в Нижегородской области

О том, что она числится умершей с 2020 года, женщина узнала при попытке оформить пенсию по возрасту в Астраханской области. Как выяснилось, запись была составлена Отделом ЗАГС Богородского района на основании медицинского свидетельства, хотя сама пенсионерка никогда не проживала в Нижегородской области.