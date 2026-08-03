Ошибочно «умершая» женщина «воскресла» через суд в Нижегородской области

Богородский городской суд Нижегородской области удовлетворил иск об аннулировании актовой записи о смерти Надежды Палий. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного суда.
О том, что она числится умершей с 2020 года, женщина узнала при попытке оформить пенсию по возрасту в Астраханской области. Как выяснилось, запись была составлена Отделом ЗАГС Богородского района на основании медицинского свидетельства, хотя сама пенсионерка никогда не проживала в Нижегородской области.
В ходе судебного заседания, проходившего по видео-конференц-связи, факт ошибки полностью подтвердился. По решению суда ошибочные персональные данные из записи акта о смерти были исключены, а вместо имени женщины внесено обозначение «Неизвестная». Приговор в законную силу пока не вступил.
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