Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ошибочно «умершая» женщина «воскресла» через суд в Нижегородской области

Жительницу Астраханской области случайно лишили статуса живой и права на пенсию из-за ошибки в богородском ЗАГСе.

Богородский городской суд Нижегородской области удовлетворил иск об аннулировании актовой записи о смерти Надежды Палий. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного суда.

О том, что она числится умершей с 2020 года, женщина узнала при попытке оформить пенсию по возрасту в Астраханской области. Как выяснилось, запись была составлена Отделом ЗАГС Богородского района на основании медицинского свидетельства, хотя сама пенсионерка никогда не проживала в Нижегородской области.

В ходе судебного заседания, проходившего по видео-конференц-связи, факт ошибки полностью подтвердился. По решению суда ошибочные персональные данные из записи акта о смерти были исключены, а вместо имени женщины внесено обозначение «Неизвестная». Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что дочь первого Нижегородского губернатора Немцова заочно арестована.