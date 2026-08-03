Что произошло под Щучином, где подросток прыгнул с пирса в водоем и попал в реанимацию

Под Щучином подросток прыгнул с пирса в водоем и попал в реанимацию. Подробности сообщает ОСВОД.
Согласно предварительным данным, в субботу, 1 августа, экскурсионная группа в сопровождении взрослых приехала на берег водоема в деревне Ищелно Щучинского района.
Пока взрослые занимались приготовлением обеда, детям было категорически запрещено купаться — водоем для этого не предназначен. На это указывали установленные запрещающие знаки. Несмотря на это трое подростков ушли к пирсу.
«Один из мальчиков 2011 года рождения решил прыгнуть в воду с пирса, ударился головой о дно и не смог самостоятельно всплыть», — привели подробности в ОСВОД.
Под Щучином подросток прыгнул с пирса в водоем и попал в реанимацию. Фото: телеграм-канал ОСВОД.
Друзья несовершеннолетнего начали звать на помощь. Взрослый, находившийся рядом, бросился в воду, достал подростка с глубины 1,9 метра. До момента приезда медиков скорой мужчина проводил сердечно-легочную реанимацию и смог восстановить дыхание.
Подросток находится в реанимации. По имеющейся информации, его состояние остается тяжелым.
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