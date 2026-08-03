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На Урале транспортная прокуратура аннулировала диплом техника из-за взятки

В Екатеринбурге студент заплатил научному руководителю, чтобы не писать диплом.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге суд по иску транспортной прокуратуры признал недействительным диплом техника выпускника Уральского железнодорожного техникума. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

— Установлено, что в 2024 году студент передал научному руководителю 12 тысяч рублей за выполнение выпускной квалификационной работы от его имени. Защита данной работы послужила основанием для незаконной выдачи диплома, — сказано в сообщении.

Однако после проверок диплом признали недействительным. В свою очередь, суд удовлетворил иск транспортного прокурора. Надзорное ведомство контролирует решение суда.

Надзорное ведомство напоминает о недопустимости допуска к работе лиц, не подтвердивших свою квалификацию.