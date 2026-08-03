МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в заявлении.
В перечне среди прочего значатся:
Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского;Балтийский технологический университет;Международный медицинский университет (Казань);Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви;Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова;Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова;Российский университет транспорта;Чайковская государственная академия физической культуры и спорта в Пермском крае;Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева;Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева-КАИ.
Сведения о предостережениях опубликованы в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
На прошлой неделе Рособрандзор также объявил предостережения девяти вузам, среди которых оказались Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Московский психолого-социальный университет и другие.