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Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам о недопустимости нарушений.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в заявлении.

В перечне среди прочего значатся:

Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского;Балтийский технологический университет;Международный медицинский университет (Казань);Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви;Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова;Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова;Российский университет транспорта;Чайковская государственная академия физической культуры и спорта в Пермском крае;Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева;Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева-КАИ.

Сведения о предостережениях опубликованы в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

На прошлой неделе Рособрандзор также объявил предостережения девяти вузам, среди которых оказались Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Московский психолого-социальный университет и другие.