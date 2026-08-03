Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского;Балтийский технологический университет;Международный медицинский университет (Казань);Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви;Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова;Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова;Российский университет транспорта;Чайковская государственная академия физической культуры и спорта в Пермском крае;Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева;Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева-КАИ.