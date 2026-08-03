В Пермском зоопарке барсятам дали имена в честь природы Прикамья

Вишера — так назвали одну из самок. Имя отсылает к одной из рек Урала. Барсёнок уже демонстрирует энергичность и любознательность, активно исследует вольер. Полюд — единственный самец в помёте. Имя связано с легендарной горой Полюдов Камень в Красновишерском районе. В народных сказаниях это место хранит память о богатыре-защитнике. Характер барсёнка уже выдаёт в нём уверенного и величественного зверя, словно стража своей территории. Колва — вторая самка, названная в честь реки, вдоль берегов которой возникали старинные поселения Северного Прикамья. Барсёнок отличается вдумчивостью и спокойствием, внимательно изучает обстановку.