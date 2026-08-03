В Пермском зоопарке барсятам дали имена в честь природы Прикамья

Имена дали трём котятам снежного барса, сообщили в Пермском зоопарке.
Весной этого года в Пермском зоопарке родились три котёнка снежного барса — две самки и один самец. Когда малыши подросли, им выбрали имена. Традиционно барсят, появившихся на свет в Пермском зоопарке, называют в честь природы родного края.
Теперь зверят зовут Вишера, Полюд и Колва. В зоопарке объяснили выбор имён.
Вишера — так назвали одну из самок. Имя отсылает к одной из рек Урала. Барсёнок уже демонстрирует энергичность и любознательность, активно исследует вольер. Полюд — единственный самец в помёте. Имя связано с легендарной горой Полюдов Камень в Красновишерском районе. В народных сказаниях это место хранит память о богатыре-защитнике. Характер барсёнка уже выдаёт в нём уверенного и величественного зверя, словно стража своей территории. Колва — вторая самка, названная в честь реки, вдоль берегов которой возникали старинные поселения Северного Прикамья. Барсёнок отличается вдумчивостью и спокойствием, внимательно изучает обстановку.
Генеральный директор зоопарка Анастасия Залога отметила, что выбор это способ укрепить связь гостей с природой Прикамья. Каждое имя несёт историю и характер места, которые останутся с барсами, даже если они в будущем уедут в другие зоопарки.
Подробнее про рождение барсов и о том, почему это уникальное событие — в материале сайта perm.aif.ru.