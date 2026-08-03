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Осужденных пермской колонии направили на очистку от нефти рек Мулянки и Пыж

Все добровольцы имеют необходимый опыт выполнения работ.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в реки Мулянку и Пыж. Посильную помощь оказали 20 осужденных исправительного центра № 1 при ИК-32. Участие в экологической акции они приняли по собственной инициативе.

В краевом ГУФСИН отметили, что все добровольцы обладают необходимыми навыками. Осужденных задействовали на расчистке прибрежных территорий рек и сборе загрязненного грунта. Привлечение осужденных к таким работам способствует ресоциализации, формированию ответственного отношения к природе и обществу, а также дает возможность получить практические навыки, востребованные на рынке труда.

«Их участие позволило значительно ускорить темпы очистки акватории и береговой линии, где из-за спада воды после ливней осели нефтяные пятна», — дополнили в учреждении исполнения наказаний.

В Перми с поверхности рек Мулянки и Пыж уже собрали более 5800 кубических метров загрязненной воды.