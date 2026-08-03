Осужденных пермской колонии направили на очистку от нефти рек Мулянки и Пыж

В краевом ГУФСИН отметили, что все добровольцы обладают необходимыми навыками. Осужденных задействовали на расчистке прибрежных территорий рек и сборе загрязненного грунта. Привлечение осужденных к таким работам способствует ресоциализации, формированию ответственного отношения к природе и обществу, а также дает возможность получить практические навыки, востребованные на рынке труда.