Опубликованы фотографии секторов на Volga Арене

В Сети опубликовали фотографии секторов «Volga Арены» в Нижнем Новгороде. Ранее об этом просили сами спортивные фанаты, рассказали представители площадки в социальных сетях.
Пока что все сиденья закрыты защитной пленкой. Однако на снимках можно понять, с какого ракурса и места будет лучше всего видно площадку и конкретные точки. Помимо обычны мест, также предусмотрены VIP-ложи. Напомним, что в начале мая новой Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена». Название связано с возрожденным автомобильным брендом, который сегодня «переживает свой ренессанс» и уже этим летом готовится к выходу на рынок. Спортивный объект станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проходить международные соревнования, в том числе через Ледовую арену туристы будут знакомиться с наследием региона.
Площадь здания — 70 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположатся хоккейная площадка с трибунами на 12 тысяч зрителей и малая ледовая арена на 200 зрителей. Официальный адрес арены — улица Стрелка, 11. Площадка находится на финале строительства и готовится к открытию в этом году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что российский певец и рэпер Егор Крид приедет с концертом на новую ледовую арену в Нижнем Новгороде.