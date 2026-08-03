В Таганроге жильцов трех аварийных домов расселят до конца 2026 года

По информации госпожи Камбуловой, расселение дома на станции Марцево, 2−1, выходит на завершающий этап. Еще в 2025 году две семьи получили изолированные квартиры, а в 2026 году основные организационные этапы практически закрыты: договоры об изъятии жилых помещений заключены и оплачены. Для одной из семей уже приобретена квартира — ее предоставят в ближайшее время.