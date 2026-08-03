Нижегородцам назвали дату возвращения сильной жары в регион

Наиболее тёплым днём станет пятница, 7 августа. Уже утром температура составит +23 °C, а к полудню воздух прогреется до +29 °C — с учётом влажности это будет ощущаться как +31 °C. К вечеру в город придут ливни, из‑за чего температура немного снизится — до +26 °C. На протяжении всей недели синоптики прогнозируют переменную облачность, а к ночи в пятницу небо полностью затянет тучами.