Нижегородцам назвали дату возвращения сильной жары в регион

К концу первой рабочей недели августа в Нижнем Новгороде вновь ожидается заметное повышение температуры. Об этом сообщил сервис «Яндекс Погода».
До среды включительно в городе сохранится умеренно тёплая погода — температура воздуха будет держаться на уровне около 24 . Начиная с четверга, жара станет нарастать: показатели поднимутся до +26… +27 °C, а вечером возможен небольшой дождь.
Наиболее тёплым днём станет пятница, 7 августа. Уже утром температура составит +23 °C, а к полудню воздух прогреется до +29 °C — с учётом влажности это будет ощущаться как +31 °C. К вечеру в город придут ливни, из‑за чего температура немного снизится — до +26 °C. На протяжении всей недели синоптики прогнозируют переменную облачность, а к ночи в пятницу небо полностью затянет тучами.
Ранее сообщалось, что первая рабочая неделя августа в Нижнем Новгороде будет теплой и пасмурной.